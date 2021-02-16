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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Adana- Ankara otoyolunda kar ve tipi trafiğini olumsuz etkiledi

Adana- Ankara otoyolunda kar ve tipi trafiğini olumsuz etkiledi

Otoyoldaki araçlardan görüntüler

Kar Yağışı Trol 

-Kar yağışından görüntüler
-Otoyoldaki araçlardan genel ve detay görüntüler

( ADANA -EK) ADANA

- Adana’nın Pozantı ilçesinde, Adana-Ankara otoyolunda kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Yetkililer kontrollü bir şekilde geçişe izin veriyor. Adana’nın Pozantı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli kar yağışı ve tipinin etkisiyle hayat olumsuz etkilendi. Gece saatlerinde kar yağışı ve tipi şiddetini arttırınca Adana- Ankara otoyolunda sürücüler ilerlemekle güçlük çekerken trafik durma noktasına geldi. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler otoyolda bulunan dinleme tesislerine sığındı. Durma noktasına gelen trafikte yetkililer, kontrollü bir şekilde ulaşıma izin veriyor.
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