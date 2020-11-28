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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ADANA - Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

- Zanlıların Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişi - Zanlıların emniyetten çıkışı Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Şüphelilerden biri tutuklandıADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hanifi K'nin ByLock yazışmalarında ismi geçen 3 zanlı ile terör örgütü şüphelisi 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, Adana , Adıyaman ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarla zanlılar H.D, C.G, N.İ, G.B, M.A.A, S.K. ve G.T'yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D, C.G. ve N.İ. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan G.B. tutuklandı, M.A.A, S.K. ve G.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adli Kontrol Hapis Cezası Terör Örgütü Avcılık Irak 

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