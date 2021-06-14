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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - Adana Demirspor ile TCDD kan bağışı kampanyası düzenledi

ADANA - Adana Demirspor ile TCDD kan bağışı kampanyası düzenledi

- Kan bağışı form doldurma alanları - Protokol - Kan bağışında bulunan vatandaşlar Adana Demirspor ile TCDD kan bağışı kampanyası düzenlediADANA (AA) - Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor Kulübü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğü 'İyilik Bizim Kanımızda Var' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sürecinde kan ve kök hücre bağışının önemine değindi.Saygılı, Adana Demirspor Kulübü ile TCDD 6. Bölge Müdürlüğünün başlattığı kan bağışı kampanyasının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.
Etkinliğe eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu katıldı.

Koronavirüs Kan Bağışı Kök Hücre Yükselen 

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