Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Açık havada arabada sinema keyfi

ADANA - Açık havada arabada sinema keyfi

- Etkinliğin düzenlendiği açık alan - Etkinliğe araçlarıyla katılan vatandaşlar - Vatandaşlardan Selçuk Ataözü'nün konuşması - Vatandaşlardan Can Kaya'nın konuşması Adana 'da açık havada arabada sinema keyfiADANA (AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabada sinema etkinliği düzenledi.
Yüreğir Belediyesince, "Arabada Sinema Günleri" etkinliği için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruldu.Etkinliğe katılanlar, araçlarından bir kısmının da Adana 'da çekildiği "Müslüm" filmini izledi.Antika otomobiliyle filmi izlemeye gelen Selçuk Ataözü, etkinliği çok beğendiğini söyledi.

Nostaljik bir havada film izlemenin keyfine vardığını aktaran Ataözü, "Çok duygulandım. Biz büyüklerimizden böyle anıları duyuyorduk ama bunu yaşamak bambaşka bir duygu." dedi.
Can Kaya da eskiden açık havada sandalyeye oturarak film izlediklerini kaydetti.
Bu şekilde araçlarından film izlemenin de çok keyifli olduğunu ifade eden Kaya, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Koronavirüs Tedbirler Koronavirüs 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı