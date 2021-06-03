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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

ADANA - 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

- Çocuğun düştüğü apartmanın görüntülenmesi - Olay yerinde toplanan çevre sakinleri - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi yapması7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'nde 11 yaşındaki Ömer Ö, henüz belirlenemeyen nedenle 7'nci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.Yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekibince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hastane Olay Yeri İnceleme 

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