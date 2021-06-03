Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı (2)

ADANA - 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı (2)

- Çocuğun düştüğü apartmanın görüntülenmesi - Polisin olay yerinde incelemede bulunması Adana 'da 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'nde 11 yaşındaki Ömer Ö, henüz belirlenemeyen nedenle 7'nci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.Yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekibince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hastane 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement