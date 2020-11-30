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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ADANA - 7 firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

ADANA - 7 firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

- Hükümlülerin emniyetten çıkışı - Hükümlülerin polis aracına bindirilmesi Adana 'da 7 firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandıADANA (AA) - Adana 'da firari hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan biri kadın 7 kişi cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit cinsel saldırı", "hırsızlık" ve "silahlı yağma" suçlarından aranan 7 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, adreslerini belirledikleri hükümlüler Ferhat K, Mustafa Y, Bilal Ö, Murat A, Özgür U, Murat K. ve Halime S’yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

Polis Aracı Hükümlüler Firari Hükümlü Hırsız Saldırı 

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