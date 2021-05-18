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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - 61 yaşındaki kişiden yaklaşık 2,5 aydır haber alınamıyor

ADANA - 61 yaşındaki kişiden yaklaşık 2,5 aydır haber alınamıyor

- Kayıp kişinin yakınlarının, kaybolmasından sorumlu tuttukları bir ailenin evine saldırması - Kayıp kişinin yakınları - Olay yerinde toplanan çevre sakinleri - Olay yerine gelen polis ekipleri - Evin kırılan camları - Ekiplerin olay yerinde çalışması Adana 'da 61 yaşındaki kişiden yaklaşık 2,5 aydır haber alınamıyorADANA (AA) - Adana 'da, ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 61 yaşındaki kişiden yaklaşık 2,5 aydır haber alınamıyor.Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde ikamet eden Musa Çiftçi, 6 Mart'ta evinden çıktıktan sonra yakınları kendisinden bir daha haber alamadı.Aile, durumu polise bildirerek Çiftçi'nin bulunmasını talep etti.Öte yandan, Çiftçi'nin yakınları, aynı sokakta yaşayan ve kaybolmasından sorumlu tuttukları bir ailenin evine taş, kürek ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, müdahale ettiği grubu kısa sürede dağıttı.
Ekipler ayrıca, Çiftçi ailesinin, yakınlarının kaybolmasından sorumlu tuttuğu bazı kişileri ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Polis Sağlık Ekibi A Haber Urus Polis Ekipleri 

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