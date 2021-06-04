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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ADANA - 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

- Zanlıların emniyetten çıkışı - İl Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü Adana 'da 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 4 motosiklet, bir apartmanın yangın vanası, 3 trafo ile 7 araçtan 13 akünün çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.Ekipler, yaptıkları çalışmayla 6 zanlının kimliğini tespit etti. Şüpheliler S.A, İ.S, B.S, K.Ö, C.A. ve G.A, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akalan Hırsız 

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