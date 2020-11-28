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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - 460 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - 460 litre sahte içki ele geçirildi

- Polisin sahte içki üretilen bir adreste arama yapması - Damacanalarda biriktirilen sahte içki ve damıtma işleminde kullanılan düdüklü tencere - Dolaplarda gizlenen sahte içki şişeleri - Polisin damacanalarda biriktirilen sahte içkiyi yere dökmesi Adana 'da 460 litre sahte içki ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 zanlıdan birinin, sahte içkiyi düdüklü tencereyle damıtarak ürettikleri belirlendiADANA (AA) - Adana 'da 460 litre sahte içki ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirledikleri merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerin birinde yapılan incelemede sahte içkinin düdüklü tencereyle damıtılarak üretildiği tespit edildi.İki adreste 460 litre sahte içki, 2 alkolmetre ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Sahte İçki Düdüklü Tencere Damacana Irak 

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