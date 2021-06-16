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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - 45 göçmen yakalandı

ADANA - 45 göçmen yakalandı

- Düzensiz göçmenlerin otobüsten indirilmesi 45 göçmen yakalandıADANA (AA) - Adana 'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 45 göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 21 ABA 633 plakalı yolcu otobüsünü Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurdu.Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde 45 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirledi.Göçmenler, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.Otobüsün iki şoförü M.G. ve R.G, ekiplerce gözaltına alındı.

Akalan Gesi Yolcu Otobüsü Trol 

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