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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - 4. kattan üzerine pencere düşen kişi yaralandı

ADANA - 4. kattan üzerine pencere düşen kişi yaralandı

- Binanın görüntüsü - Yere düşen PVC pencere - İş yerinin önü - Polis ekiplerinin çalışması - Polisin yaralı kişi hakkında telefonla bilgi vermesi Adana 'da 4. kattan üzerine pencere düşen kişi yaralandı - Polis, pencereyi takmaya çalışırken aşağı düşüren iki işçiyi gözaltına aldıADANA (AA) - Adana 'da bir binanın 4. katından üzerine pencere düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 10 katlı binanın 4. katındaki dairesine takılmaya çalışılan pencere aşağı düştü.Bu sırada yolda geçerken, pencere üzerine düşen Sabri Bildik yaralandı.Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, pencereyi takmaya çalışırken aşağı düşüren iki işçiyi gözaltına aldı.

Hastane 

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