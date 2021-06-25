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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

ADANA - 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

- Zanlıların emniyetten çıkışı - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - İl Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü Adana 'da 3 kişiyi silahla yaraladıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Mahallesi'nde 20 Haziran'da Şahin S'nin (19), 22 Haziran'da da İbrahim Ç'nin (26) tabancayla yaralanması olaylarının zanlısı T.Y'yi (24) yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli T.Y'nin saklandığı evi tespit etti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlı T.Y. ile yanındaki M.A. (34) ve A.C.Ş'yi (24) gözaltına aldı.İkamette yapılan aramalarda 2 çelik yelek, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.Ekipler, şüphelilerden M.A'nın "uyuşturucu ticareti" suçundan 5,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.Öte yandan, Yunus Emre Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta Nasreddin K'nin (50), tabancayla yaralanması olayını da M.A'nın gerçekleştirdiği ve T.Y'nin de zanlının motosikletle kaçmasına yardım ettiği öne sürüldü.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve M.A. tutuklandı, A.C.Ş. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Aracı Adli Kontrol Uyuşturucu Ticareti Hapis Cezası Çelik Yelek 

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