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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ADANA - 28 firari hükümlü “şafak” operasyonuyla yakalandı

ADANA - 28 firari hükümlü “şafak” operasyonuyla yakalandı

- Polislerin operasyon için yola çıkmasının havadan görüntüleri - Polislerin adreslere operasyon düzenlemesi - Gözaltına alınan zanlılardan görüntü - Zanlıların emniyetten çıkışı Adana 'da 28 firari hükümlü "şafak" operasyonuyla yakalandı - Operasyon, havadan drone kamerasıyla görüntülendiADANA (AA) - Adana 'da farklı suçlardan aranan 28 firari hükümlü, polisin şafak vakti düzenlediği operasyonla yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "gasp", "dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 28 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.Şüphelilere ait 30 adrese 200 polisle sabaha karşı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aranan 28 hükümlü yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.Öte yandan, operasyon, polis tarafından havadan drone kamerasıyla kaydedildi.

Hükümlüler Firari Hükümlü Dolandırıcılık Şafak Vakti Saldırı 

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