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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ADANA - 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA - 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

- Hükümlünün emniyetten çıkarılması - Adana Adalet Sarayı Adana 'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıADANA (AA) - Adana 'da hırsızlık suçlarından hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C'nin, aracıyla Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda seyir halinde olduğunu belirledi.Otoyolun Adana doğu gişeleri çıkışında önlem alan polis, hükümlünün aracını uygulama noktasında durdurdu.Üstünden kimlik çıkmayan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polis Akalan Hapis Cezası Hırsız 

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