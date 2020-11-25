ADANA - 17 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonun drone görüntüsü paylaşıldı
- Ekiplerin operasyona çıkışının havadan görüntüleri - Özel harekat ekiplerinin bir eve baskın yapması - Bir zanlının gözaltına alınması Adana 'da 17 zanlının yakalandığı uyuşturucu operasyonunun drone görüntüsü paylaşıldıADANA (AA) - Adana 'da 17 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu drone ile havadan görüntülendi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlediği ve 17 zanlının yakalandığı operasyonun drone görüntüleri basınla paylaşıldı.Görüntülerde, çok sayıda polis, ekip araçlarıyla baskınların yapılacağı adreslere ilerliyor. Özel harekat ekiplerinin, girdikleri bir evde zanlıyı yere yatırarak etkisiz hale getirmesinin yansıdığı görüntüde, şüphelinin daha sonra ekiplerce gözaltına alınması kaydediliyor.Polis ekipleri dün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 17 zanlıyı gözaltına almıştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım