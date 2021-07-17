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ADANA - 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA - 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

- Polisin eve baskın yapması - Evde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapılması - Çantalara koyulmuş uyuşturucu hapların bulunması - Uyuşturucu hapların sergilenmesi Adana 'da 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir evde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle yaptıkları aramalarda 3 çantadaki 26 pakette 130 bin uyuşturucu hap buldu.Ekipler, evdeki H.D'yi (27) gözaltına aldı.

Operasyon Uyuşturucu Narkotik Altın Gözaltı 

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