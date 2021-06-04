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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - 10 kişilik minibüste 14 yolcu taşıyan sürücüye para cezası

ADANA - 10 kişilik minibüste 14 yolcu taşıyan sürücüye para cezası

- Polisin sürücüyle konuşması - Minibüsteki yolcuların araçtan inmesi - Polislerin yolcuları sayması - Polisin sürücü ve yolcularla konuşması 10 kişilik minibüste 14 yolcu taşıyan sürücüye para cezası - Yolculara da Kovid - 19 tedbirlerini ihlalden ceza uygulandıADANA (AA) - Adana 'da 10 yolcu kapasiteli minibüste 14 kişi taşıyan ehliyetsiz sürücüye ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden yolculara para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınındaki denetimler sırasında bir minibüs durdurularak incelendi.Ekipler, 10 yolcu kapasiteli minibüste 14 yolcu bulunduğunu tespit etti.Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Suriyeli sürücü Ahmad Al Ahmad'a (34) trafik kurallarını, yolculara da Kovid - 19 tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi.
Öte yandan, polis kamerasına da yansıyan görüntülerde, aracın kapısının açılmasıyla içerideki yolcu yoğunluğu dikkati çekiyor.

Koronavirüs Para Cezası Trafik Kuralları Polis Kamerası Ehliyetsiz Sürücü 

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