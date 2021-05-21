ADANA - 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
- Polisin araçta arama yapması - Kolilerin incelenmesi - Kolideki kaçak makaronlar Adana 'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da, 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.Araçta 1 milyon 400 bin kaçak makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.
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