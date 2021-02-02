Adam diye yazılır Bahariye Kuruyemiş diye okunur!

Boğaziçi'ne rektör atanmasını bahane eden provokatörler Kadıköy'ü karıştırmaya devam ediyor. Yasak olmasına rağmen eylem yapmaya çalışan, çevreye ve polis araçlarına taşlarla saldıran vandallar, esnafın da canına tak dedirtti.
Bir esnafın polislere ara sokaklara kaçan eylemcilerin yerini gösterdiği görüntüler gündem oldu. Esnafın hareketi büyük beğeni topladı.
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