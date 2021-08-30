Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te aşure dağıttı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te aşure dağıttı

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te aşure dağıttı

Aşure dağıtımından detaylar,

-çalışmaların incelenmesinden detaylar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yamaçtepe Bilim Kampını Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek Yamaçtepe sakinlerine aşure ikramında bulundu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak’ı, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci’yi ağırlayarak Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yamaçtepe Bilim Kampını gezdirdi. Heyet daha sonra hep birlikte Yamaçtepe sakinlerine aşure ikramında bulunduktan sonra Şehit Mustafa Öztürk ve Ali Rıza Özcücük’ün ailelerini ziyaret etti. Vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi’nin yaptığı çalışmaların insan yaşamına dokunan hizmetler olduğu ifade etti.
“Çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey’de yapılan çalışmaların Bakan Abdulhamit Gül ve Milletvekillerinin desteği ile gerçekleştiğini belirterek, “Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, AK Parti Milletvekilimiz Derya Bakbak, Gaziantep Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanımız Eyüp Özkeçeci ile birlikte gençlerimiz için yaptığımız Yamaçtepe Bilim Kampını ziyaret edip vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Adalet Bakanımız ve Milletvekillerimizin desteği ile Şahinbey’de vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz” diye konuştu.
(FP-LO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement