Adalet Bakanı Gül, Çorum Valiliğini ziyaret etti

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Çorum Valiliği'ni ziyaret etmesi - Bakan Gül'ün valilik özel defterini imzalaması - Toplu fotoğraf çekimi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün valilik makamında oturması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekilerin valilik binası önünde toplu fotoğraf çekimiAdalet Bakanı Gül Çorum 'da ziyaretlerde bulunduÇORUM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ı ziyaret etti.Gül, temaslarda bulunmak için geldiği Çorum 'da İzmir'deki depremde yakınlarını kaybeden aile ile görüşüp başsağlığı dileklerini iletmesinin ardından Vali Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Gül'e Çiftçi, kent hakkında bilgi verdi.Ziyaretin ardından Abdulhamit Han Camisi'nde cuma namazını kılan Gül, daha sonra Çorum Belediye Belediye Başkanı Aşkın'a ziyarette bulundu.
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