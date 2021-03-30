Adalet Akademisi’ne Kanuni kütüphanesi kurulacak



- Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde yazılı kaynakların yanı sıra dijital platformlara da erişimin olduğu, hukuki kaynakların yer alacağı bir kütüphanenin kurulacağını duyuruldu. Kanuni Sultan Süleyman’ın adının verileceği Kanuni kütüphanesinde milyonlarca kaynağa dijital olarak ulaşılabileceği belirtilirken, “Projesi tamamlanan kütüphaneye adaleti ile dünyada nam salmış Kanunu Sultan Süleyman’ın isminden esinlenerek ‘Kanuni Kütüphanesi’ ismi verilecek. Çelik konstrüksiyondan yapılacak olan iki katlı kütüphane içerisinde çalışma alanları, atölyeler, kafeterya ve etkinlik alanları bulunacak. Toplamda bin 500 metrekare alana projelendirilen kütüphanede ilk etapta 30 bin basılı kaynak bulunacak. Kütüphanede ilerleyen zaman içerisinde 50 bin basılı kaynağın bulundurulması hedefleniyor. Kullanıcıların kütüphane içerisinde elektronik veri tabanlarına ve elektronik kitaplara ulaşabileceği bilgisayar altyapısının sağlanacağı Kanuni Kütüphanesi kurumsal olarak dünya çapında hizmet veren dijital platformlara da üye olacak. Böylece hukuk alanında milyonlarca dijital kaynağa Kanuni Kütüphanesi üzerinden erişmek mümkün hale gelecek. Kütüphane yargı mensuplarının yanı sıra akademisyenlere de hizmet sunacak. Kütüphaneden yararlanmak isteyen Türkiye’nin herhangi bir yerindeki yargı mensupları kendilerine verilecek şifre aracılığıyla veri tabanlarına her zaman ulaşabilecek. Proje aşaması tamamlanan kütüphanenin inşasının önümüzdeki günlerde başlaması ve adli yıl açılışı ile hizmete açılması hedefleniyor” denildi.



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