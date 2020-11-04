Adalar'daki çelik kasa hırsızı yakalandı: 32 ayrı suç kaydı ortaya çıktı

-Emniyetten adliyeye sevk edilişi

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( İSTANBUL )- Bir eğitim vakfından çelik kasa ve bilgisayar çalan şüphelinin, 32 ayrı suç kaydı ortaya çıktı İSTANBUL



- İstanbul Adalar'da girdiği vakıftan kasa hırsızlığı yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, 32 ayrı suç kaydı ortaya çıktı. Olay, 28 Ekim’de Adalar ilçesi Büyükada Mahallesinde bulunan bir eğitim vakfında meydana geldi. İddiaya göre, söz konusu vakıftan para kasası ve dizüstü bilgisayar çalındı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin girdiği vakıftan taşınır haldeki çelik kasa ve dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olayı Serhat A. (25) adlı bir kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir adresle irtibatlı olduğu belirlendi. Belirlenen adrese önceki gün Adalar ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda Serhat A., yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A.’nın, çoğunlukla ‘iş yerinden hırsızlık’ olmak üzere toplam 32 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, “Mala zarar verme”, “Konut dokunulmazlığını ihlal” ve “İş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.



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