Adalar’da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

-Vatandaşların çantalarının aranması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Valiliği’nce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında verilen ormanlara girişlerin 1 ay boyunca yasaklanması kararının ardından Adalar’da polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Adalara gelen vatandaşların çantalarını tek tek kontrol eden polisler, vatandaşları ormana girişlerin yasaklandığı konusunda uyardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak Adalar Kaymakamlığı’nın talebiyle İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmıştı. Çantalar tek tek arandı Polis ekipleri de sabah saatlerinden itibaren orman yangınlarına karşı adalarda yoğun önlemler aldı. Adalara gelen vatandaşların, çantaları tek tek kontrol edildi. Öte yandan, ormana girişlerin yasaklanmasına ilişkin sık sık anons yapıldı. Vatandaşlar ormanlara giriş yasağının olduğu konusunda uyarıldı. (HA- MB-

