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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adabahçe’de kış hasadı

Adabahçe’de kış hasadı

Adabahçe'den detaylı gör.

Asad Tarım Karnabahar 

-kış hasadından gör.

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla yaşama geçirilen devam ediyor. Pırasa, kereviz, lahana, brokoli gibi kış sebzelerinin yetiştiği Adabahçe’den toplanan ürünler AdaMarket Ekspres araçları ile Kuşadalılara ulaştırılıyor. Kuşadası Belediyesi tarafından “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirilen yapılıyor. Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük arazinin 7 dönümü üzerine ekilen kışlık sebzeler belediye personeli tarafından günlük olarak toplanıyor. Adabahçe’ye dikilen fidelerden bugüne kadar 550 kilogram pırasa, kereviz, lahana, karnabahar, ve brokoli toplanırken; kış başında ekilen tohumlar ise ıspanak, turp, havuç, pancar, bakla ve bezelyeden oluşan toplam 350 kilogram mahsul verdi. Mart ayı ortasına kadar devam edecek. Adabahçe projesinin bir diğer ayağı olan AdaMarket Ekspres araçları ise Adabahçe’den elde edilen ürünler ile evlerde üretilen tarhana, erişte, reçel gibi temel gıda maddelerini Kuşadalıların ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlıklı ve ekonomik gıda ürünlerinin halka aracısız ulaşmasını sağlayan ve önceden belirlenen program dâhilinde her gün farklı mahallelerde hizmet veren AdaMarket Ekspres araçları büyük ilgi görüyor. Adabahçe’den toplanan ürünlerini bir kısmı ise Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılıyor. (ZH-OD-Y)
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