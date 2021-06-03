Ada Modern Sanat Galerisi'ni CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açtı



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası ziyareti kapsamında Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde yaşama geçirilen Ada Modern Sanat Galerisi’nin açılışına katıldı.

Ünlü sanatçı Hayko Cepkin ile sevilen televizyon programcısı Okan Baygülgen’in de katıldığı açılışın ardından Ada Modern Sanat Galerisi’nde düzenlenen ilk sergiyi gezen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Can Taksi esnafıyla da bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen 16 proje için düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninin ardından turizmcilerle bir araya geldi. Turizmcilerin sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kuşadası’ndaki son durağı ise Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan Ada Modern Sanat Galerisi oldu. Aydın’ın ilk modern sanatlar sergi salonu olma özelliğini taşıyan Ada Modern Sanat Galerisi’nin açılışını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sanatçı Hayko Cepkin ve televizyoncu Okan Bayülgen ile birlikte yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, küratörlüğünü Selin Atasoy’un yaptığı, Türkiye’den ve dünyadan 50 Türk illüstratörün 116 eserinin yer aldığı illüstrasyon sergisini gezdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuşadası ziyareti kapsamında Can Taksi esnafıyla da bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu’nu taksi durağında Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten karşıladı. Taksici esnafının sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılan yeni modern taksi duraklarını çok beğendiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından Kuşadası’ndan ayrıldı.

