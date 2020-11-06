Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Acıpayam’ın altyapı sorunu tarihe karışıyor

Acıpayam’ın altyapı sorunu tarihe karışıyor

drone görüntüsü

Kanalizasyon İçme Suyu Boru Hattı Alt Yapı Çalışması Nitelik 

-Kepçenin boru hattı kazmasından görüntü
-İşçilerin çalışmalarından görüntü
-Boruların işçiler tarafından yerleştirilmesinden görüntü

( DENİZLİ -DRONE)- Acıpayam TOKİ’nin alt yapısı tamamlandı- Başkan Zolan; “Yatırımlarımız ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” DENİZLİ

- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde saniyede 35 litre debili sondaj kuyusu ile 5 bin 400 metre terfi ve iletim hattı projesini tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Acıpayam TOKİ konutları için de 2 bin 100 metre içme suyu ile 2 bin 600 metre kanalizasyon hattı döşedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Acıpayam ilçesinde başladığı merkez içme suyu alt yapı çalışmasını tamamladı. Mevsime bağlı yaşanan kuraklık sonucu mevcut içme suyu kaynaklarının debilerinin azalması ve yaşanabilecek içme suyu sorununu çözmek için bir süre önce Acıpayam’da çalışma başlatan Büyükşehir DESKİ, bölgedeki içme suyu kaynakların artırılması, iletim hatlarının yenilenmesi ve söz konusu hat çaplarının büyütülmesi için proje hazırladı. Bölge halkının daha nitelikli içme suyuna kavuşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bir süre önce açtığı saniyede 35 litre debili sondaj kuyusunu devreye aldı. Proje kapsamında bölgeye 1 adet dalgıç pompa, 5 bin 400 metre de içme suyu terfi ve iletim hattı döşendi. Acıpayam TOKİ’nin alt yapısı tamamlandı Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ayrıca Acıpayam ilçesinde inşa edilen yeni yerleşim alanı TOKİ konutlarının içme suyu iletim hattı ve kanalizasyon kollektör hatlarını da tamamladı. Proje kapsamında bölgeye 2 bin 100 metre içme suyu iletim hattı ile 2 bin 600 metre kanalizasyon kollektör hattı yapıldı. “Yatırımlarımız ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” Büyükşehir Belediyesi DESKİ olarak 19 ilçe 616 mahallede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam için çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Zolan, "Hemşehrilerimizin daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret göstermeye devam ediyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yatırımlarımız ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı