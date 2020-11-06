Acıpayam’ın altyapı sorunu tarihe karışıyor

-Kepçenin boru hattı kazmasından görüntü

-İşçilerin çalışmalarından görüntü

-Boruların işçiler tarafından yerleştirilmesinden görüntü



( DENİZLİ -DRONE)- Acıpayam TOKİ’nin alt yapısı tamamlandı- Başkan Zolan; “Yatırımlarımız ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” DENİZLİ



- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde saniyede 35 litre debili sondaj kuyusu ile 5 bin 400 metre terfi ve iletim hattı projesini tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Acıpayam TOKİ konutları için de 2 bin 100 metre içme suyu ile 2 bin 600 metre kanalizasyon hattı döşedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Acıpayam ilçesinde başladığı merkez içme suyu alt yapı çalışmasını tamamladı. Mevsime bağlı yaşanan kuraklık sonucu mevcut içme suyu kaynaklarının debilerinin azalması ve yaşanabilecek içme suyu sorununu çözmek için bir süre önce Acıpayam’da çalışma başlatan Büyükşehir DESKİ, bölgedeki içme suyu kaynakların artırılması, iletim hatlarının yenilenmesi ve söz konusu hat çaplarının büyütülmesi için proje hazırladı. Bölge halkının daha nitelikli içme suyuna kavuşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bir süre önce açtığı saniyede 35 litre debili sondaj kuyusunu devreye aldı. Proje kapsamında bölgeye 1 adet dalgıç pompa, 5 bin 400 metre de içme suyu terfi ve iletim hattı döşendi. Acıpayam TOKİ’nin alt yapısı tamamlandı Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ayrıca Acıpayam ilçesinde inşa edilen yeni yerleşim alanı TOKİ konutlarının içme suyu iletim hattı ve kanalizasyon kollektör hatlarını da tamamladı. Proje kapsamında bölgeye 2 bin 100 metre içme suyu iletim hattı ile 2 bin 600 metre kanalizasyon kollektör hattı yapıldı. “Yatırımlarımız ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” Büyükşehir Belediyesi DESKİ olarak 19 ilçe 616 mahallede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam için çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.



Başkan Zolan, "Hemşehrilerimizin daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret göstermeye devam ediyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yatırımlarımız ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.





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