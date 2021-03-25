Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Ailenin kurtarılma anları

Mahsur Kaldı Jandarma Bild Küçük Çocuk Kar Yağışı 

-ekiplerden görüntü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de kar yağışı nedeniyle açılmayan köy yolunda mahsur kalan aileyi jandarma ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinin Kaymaz mahallesinden Beylikova’nın İkipınar Mahallesi'ne giden E.Ç. idaresindeki içinde eşi ve çocuğunun da olduğu araç yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Kapanan yolda ilerleyemeyen E.Ç., durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri aileye ulaşıp kurtardı Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ailenin kaldığı ihbarını alması belirtilen alana hareket etti. Ekipler aileye ulaşarak başta küçük çocuk ile anne ve babasını bulundukları araç içinden kurtardı. Ailenin aracı çekildi Kapanan yolda kurtarılan aile ekipler tarafından evlerine ulaştırılırken, araçlar ise kara saplanan alandan çekildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement