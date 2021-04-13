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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Açılışını Bakan yapmıştı, Masal konağında korkutan yangın

Açılışını Bakan yapmıştı, Masal konağında korkutan yangın

-yangından detay

El Sanatları Öğrenciler Yangına Müdahale 

--ekiplerin çalışması detay
--vali inceleme detay
-yanan binanın açılış görüntüleri 5 Nisan 2021 ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

( SİVAS ) -- Sivas’ta geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açılışı yapılan Masal Konağı’nda yangın çıktı. Yangında binada maddi hasar oluştu. SİVAS

- Sivas’ta geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açılışı yapılan Masal Konağı’nda yangın çıktı. Yangında binada maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 12.30 sırlarında Akdeğirmen Mahallesi, Hölüklük Caddesi üzerinde bulunan Masal Konağı’nda meydana geldi. Geçtiğimiz geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açılışı yapılan konakta yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Masal Konağı'nda görevli personellerse yangının korku dolu içerisinde izlediler. Yangında binada hasar oluştu. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Bakan tarafından açılışını yapılan konakta öğrencilere el sanatları eğitimi eğitimi veriliyordu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (VK-GF-
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