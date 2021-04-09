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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Açılışında izdiham çıkan markete kapatma cezası

Açılışında izdiham çıkan markete kapatma cezası

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( SİVAS )- Sivas'ta geçtiğimiz gün açılışında izdiham çıkan markete 4 gün kapatma cezası verildi SİVAS

Sosyal Medya Para Cezası Market Kalaba Polis Ekipleri 


- Sivas'ta geçtiğimiz gün açılışında izdiham çıkan markete 4 gün kapatma cezası verildi.
Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas'ta geçtiğimiz gün bir marketin yaptığı indirim kampanyası vatandaşlara Covid-19'u unutturmuş sosyal mesafe hiçe sayılmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kalabalığı dağıtmış marketi ise geçici süreliğine kapatmıştı. Sivas Valiliği aldığı karar ile istenmeyen görüntülerin oluştuğu o marketi 4 gün süreyle mühürletti. Ayrıca polis ekipleri sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş yerine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanması için tutanak tuttu. Sivas Valisi Salih Ayhan konu ile alakalı sosyal medya hesabından bir açıklamada yaptı. Vali Ayhan açıklamada“ Hoş olmayan ve hiçbir makul açıklamayla izah edilemeyecek bu sorumsuzluk örneğini hoş görmek mümkün değildir. Toplum sağlığını tehdit eden, salgınla olan mücadelemizi sekteye uğratan bu davranış ile ilgili sorumluluğu olan herkese gerekli cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
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