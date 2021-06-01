Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Açılış günü kafe ve restoranlar dezenfekte edildi

Açılış günü kafe ve restoranlar dezenfekte edildi

-Kaleiçi detay

Salar 

--Dezenfekte ekibi detay
--Dezenfekte yapılırken detay
--Röportaj
--Havadan görüntü
--Dezenfekte detay
--Röportajlar
--Genel temizlik detayları

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Muratpaşa Belediyesi, tarihi Kaleiçi’nde kademeli normalleşmeyle birlikte saat 21.00’e kadar müşteri kabul edecek restoran ve kafeleri dezenfekte etti. Covid-19’la mücadelede kademeli normalleşme dönemiyle birlikte restoran ve kafeler kapılarını açtı. Yeniden müşterilerini ağırlayacak olan kafe, pastane ve lokantalarda sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlarken Antalya’da Muratpaşa Belediyesi dezenfekte ekipleri de kademeli normalleşmenin ilk gününde Kaleiçi’ndeydi. Geçmiş aylarda da sektöre ücretsiz dezenfekte desteği veren Muratpaşa Belediyesi, sandalyelerin masaların üzerinden indirilip sosyal mesafe kuralına göre yeniden dizildiği, masa aralıklarının ayarlandığı Kaleiçi’ndeki işletmeleri dezenfekte etti. Sabah açıldıktan hemen sonra belediyenin dezenfekte ettiği bir kafenin çalışanı Simge Yalçın, “Uzun süredir kapalıydık. Bugün açıldık. Bugün açıldığımız için çok mutluyuz. Şimdi de Muratpaşa Belediyesi’nden geldiler ve masaları ilaçladılar” diye konuştu.
İşletmeci Aydın Ayhan 8 aydır aralıklı olarak kapalı olduklarını belirterek “Hayırlısıyla bugün açtık. Sağ olsun Muratpaşa Belediyemiz de bizi büyük bir yükten kurtardı. Ücretsiz dezenfekte hizmetiyle” dedi.
(EA-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement