Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Acılı annenin 8 aylık bebeği için gözyaşları

Acılı annenin 8 aylık bebeği için gözyaşları

Evden detay

Bebek Polis Avcılık Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

-Ambulans detay
-Annenin ağlaması
-Anne ile polisin konuşması
-Ulaşım: Montaj tünel

( ANTALYA )- Antalya’da 8 aylık erkek bebek ölü bulundu- Oğlunun ölüm haberini alan anne gözyaşlarına boğuldu ANTALYA

- Antalya’da 8 aylık erkek bebek evinde ölü bulundu, anne gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30 sırasında Kepez İlçesi Barış Mahallesi 2900 Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Anne Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareket etmediğini gördü. Anne durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğinin ölüm haberini alan anne Zeynep Kabaoğlu, gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement