Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Açılan brandayı görünce 'Brandanın üzerine atlamam' diye uyardı

Açılan brandayı görünce 'Brandanın üzerine atlamam' diye uyardı

çatıya çıkan Cüneyt S.detay

İntihar Polis Hafta Sonu Kışla Trol 

-izleyenler detay
-video çeken vatandaşlar detay
-çatı üzereinde yürürken detay
-Branda detay
-itfaiye ekipleri detay
-Cünyet S. ekip otosuna bindirilmesi detay
-Detaylar

( ANTALYA ) Açılan brandayı görünce "Brandanın üzerine atlamam" diye uyardı-İntihar teşebbüsü polisin iknasıyla son buldu ANTALYA

- Antalya’da intihar etmek için 4 katlı binanın çatısına çıkan adam, polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda bulunduğu yerden indi. Olay Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesinde 4 katlı binada yaşandı. Cüneyt S. (30) İsimli vatandaş eşinden 4 yıl önce ayrıldığını ve bu sebeple intihar etmek istediğini iddia etti. "Hayatımı darmaduman ettiniz, mahvettiniz her şeyimi yıktınız dağıttınız bir ev ve araba için mi yaptınız bunu dünya malı dünyada kalır hepimiz ölüp gideceğiz" ifadelerini kullanarak bağıran Cüneyt S. (30) için itfaiye ekiplerinin önlem amaçlı branda açtı. Brandayı gören Cüneyt S. bu defa "Onun üzerine atlamayacağım" diye bağırdı.Kalabalığın meraklı bakışları arasında bir saat devam eden olay polisin Cüneyt S.'yi ikna edip aşağı indirmesiyle son buldu. Cüneyt S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Kepez Polis Merkezine götürüldü. “Vatandaşlar kısıtlama dinlemedi” Olay sırasında mahalle sakinleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bölgede bulunan polislere rağmen hiçe sayarak sokağa döküldü. Polisin uyarıları sonuncunda vatandaşlar evlerine geri gönderilebildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement