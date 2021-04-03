-izleyenler detay

-video çeken vatandaşlar detay

-çatı üzereinde yürürken detay

-Branda detay

-itfaiye ekipleri detay

-Cünyet S. ekip otosuna bindirilmesi detay

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( ANTALYA ) Açılan brandayı görünce "Brandanın üzerine atlamam" diye uyardı-İntihar teşebbüsü polisin iknasıyla son buldu ANTALYA



- Antalya’da intihar etmek için 4 katlı binanın çatısına çıkan adam, polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda bulunduğu yerden indi. Olay Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesinde 4 katlı binada yaşandı. Cüneyt S. (30) İsimli vatandaş eşinden 4 yıl önce ayrıldığını ve bu sebeple intihar etmek istediğini iddia etti. "Hayatımı darmaduman ettiniz, mahvettiniz her şeyimi yıktınız dağıttınız bir ev ve araba için mi yaptınız bunu dünya malı dünyada kalır hepimiz ölüp gideceğiz" ifadelerini kullanarak bağıran Cüneyt S. (30) için itfaiye ekiplerinin önlem amaçlı branda açtı. Brandayı gören Cüneyt S. bu defa "Onun üzerine atlamayacağım" diye bağırdı.Kalabalığın meraklı bakışları arasında bir saat devam eden olay polisin Cüneyt S.'yi ikna edip aşağı indirmesiyle son buldu. Cüneyt S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Kepez Polis Merkezine götürüldü. “Vatandaşlar kısıtlama dinlemedi” Olay sırasında mahalle sakinleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bölgede bulunan polislere rağmen hiçe sayarak sokağa döküldü. Polisin uyarıları sonuncunda vatandaşlar evlerine geri gönderilebildi.



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