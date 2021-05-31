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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Acil servisi arılar bastı

Acil servisi arılar bastı

itfaiye ekiplerinin arılara müdahalesi

Hastane Harekete Geç 

-Oğul veren arılar
-Arıların uçması
-Arıların toplanarak çuvala konması

( AYDIN )- Hastane çatısına oğul veren arılar, itfaiye tarafından indirildi AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Girişi çatı kısmında oğul veren arılar hastanede zor anlar yaşanmasına neden oldu. Arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Nazilli Devlet Hastanesi Acil Girişi'nde binlerce arının istilası hastanede zor anların yaşanmasına neden oldu. Hastane güvenlik görevlilerinin haber vermesi ile bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler acil girişin çatı kısmında oğul veren arıları toplamak için harekete geçti. Bir kova içerisine hazırlanan şekerli su ile arıların buraya toplanması sağlandı. İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek kova içerisine toplanan arıları bir çuval içerisine koyarak bölgeden uzaklaştırdı. Arıların olay yerinden alınması ile hastane acil girişinde işleyiş normal akışına döndü.
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