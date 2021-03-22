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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Acil sağlık çalışanlarının yeni kıyafetleri tanıtıldı

- Acil sağlık çalışanlarının yeni kıyafetleri tanıtıldı

Program katılımcılarından görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Yeni Kıyafet Sivil Toplum Sağlık Çalışanları Helikopter 

-lansmandan görüntü
-açıklamalar
-lansman yapılırken detay görüntüler
-kıyafetler açıklanırken görüntü
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak Üniversite tarafından tasarlanan acil sağlık hizmetleri personellerinin kıyafetleri tanıtıldı. Tanıtım lansman toplantısı Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Toplantıya, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Uşak AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.
Düzenlenen programda tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı yapılırken özellikleri de anlatıldı. 6 binin üzerinde ambulansa sahip olunduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut 3 binin üzerinde istasyona sahip olduklarını belirtti.
Korkmaz, “Yaklaşık 40 bin üzerinde yetişmiş personelimiz var. Eğitim almış ve yalnızca hastane öncesi sağlık hizmetleri sisteminde çalışıyor. 17 helikopterimiz, 3 uçak ambulansımız var. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. Biz arkadaşlarımızın üzerinde daha kaliteli kumaşlardan yapılan, daha kaliteli elbiseler görmek istedik. Bir yıldır Uşak Üniversitesi ile biz bu konuyu çalışıyoruz. Artık sonuca ulaştı. Kıyafetlerimizi aldık, diktirdik ve kalite kontrollerini Uşak Üniveristesi'nde yaptırdık. Tasarımında ve birçok aşamasında bize ciddi destek verdiler. Çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Gittiğim tüm illerdeki arkadaşlarımıza kıyafetleri sorduk ve oldukça memnunlar” şeklinde konuştu.
(KK-MB-Y)
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