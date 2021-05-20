Acil iniş yapan helikopterin askeri personelinin sağlık durumu iyi

--İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ RÖPORTAJ



( GİRESUN ) GİRESUN



- Giresun’un Tirebolu ilçesine acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter personelinin ilçede misafir edildiği belirtildi. CHP Tirebolu İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci, “ Akşam saatlerinde Azerbaycan’dan Merzifon’a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Merzifon’a eğitim için götürülen Azerbaycanlı askeri personellerin de sağlık durumları gayet iyi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu akşam ilçe halkımızın misafiridir.” dedi.



