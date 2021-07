Açık denizde batan teknede can pazarı

-fiber tekne başında kurtarılmayı beklemeleri

( ANTALYA -ÖZEL)- Fiber tekneleri ters 3 genç, balıkçılar tarafından böyle kurtarıldı- balık tutmak için denize açılan 3 arkadaşın fiber teknesi alabora oldu- Gençlerin batan tekne başında kurtarılmayı beklediği ve ölümden döndükleri anlar saniye saniye kaydedildi ANTALYA



- Antalya’nın Kundu bölgesinde Cumartesi gece balık avlamak için denize açılan 3 gencin içinde bulunduğu tekne, sabaha karşı alabora oldu. 2 saat boyunca ters dönen tekneye tutunarak kurtarılmayı bekleyen gençleri bölgedeki kaptanlar ölümün kıyısından aldı.Yorgunluktan bitkin düşen gençler önce tekneye alındı ardından karaya çıkartıldı. 3 gencin de durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu bölgesinde balık avlamak için 3,5 metrelik fiber tekneyle denize açılan 3 kişinin yükselen dalgalar sonucu alabora olan tekneleri ters döndü. 2 saat boyunca ölümle pençeleşen gençler, bölgede bulunan balıkçı teknelerine seslerini ulaştırmayı başardılar. O sırada başka bir arkadaşının bozulan teknesine yardıma giderken, olaya şahit olan Tekne kaptanı Bahadır Malkoç, can yelekleriyle gençleri son anda boğulmaktan kurtardı. gençlerin denizin ortasında ters dönen teknenin başındaki bitkin haldeki görüntüleri ve tekneye alınmaları cep telefonlarıyla kaydedildi. Kundu’ da tekne bakım ve kaptanlığı yapan Bahadır Malkoç, Cumartesi gecesi balığa çıktıklarını ve Pazar sabah 05.00 civarında bir arkadaşının teknesinin arıza yaptığı haberi gelince yerini öğrenmek için aradığımda ‘Abi birileri battı, yardım çığlıkları var yardım edin’ dediğini söyledi.



Gençlerin bir buçuk saat suda kaldıklarını söyleyen Malkoç " Tarif verdiler gittik, bulduk. Fiber teknenin başındaydı iki kişi. Diğer arkadaşı da karaya doğru yüzmeye çalışıyormuş. Onlara can simidi verdik. Diğer arkadaşlarını da bulduk. Teknemize aldık” diye konuştu.

3,5 metrelik bir tekneyle üç kişinin balık tutma sevdasına düştüğünü belirten Bahadır Malkoç, “ O tekneyle o kadar derinliklere gidilmez. Teknelerinde can simidi, can yeleğinin olmaması bir etkendir ve hayat kurtarır. Çapa olarak kullandıkları ürünler doğru değil. Deniz hata affetmez. Mutlaka problem yaşar. Denizde uyduruk iş olmaz” dedi.

Bu durumlarla sık sık karşılaştığını kaydeden Bahadır Malkoç, “Denizden çıkardığımızda korkmuşlardı, yorulmuşlardı. Dört tarafı deniz. Çevrelerinde hiç kimse yok. İyi ki yüzmeyi biliyorlardı. 25 yaşındaydılar. Dikkatsizlik sonucu olmuş bir kaza. Maalesef son zamanlarda daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü son zamanlarda herkes ehliyet aldı. Bunun eğitimini alsınlar. Arabadan daha zor bir iş bu. Denizi bilmek gerekiyor. Tecrübe kazanmadan da riskli hareketlere girmesin arkadaşlarımız” dedi.