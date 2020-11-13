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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Açık alanda sigara içti, 'Yasaktan haberim yoktu' dedi

Açık alanda sigara içti, 'Yasaktan haberim yoktu' dedi

Vatandaşlara denetimden görüntü

Sigara Yasağı Para Cezası Diyalog Polis Ekipleri Muhalefet 

-drone ile denetim görüntüsü
-vatandaşlarla polislerin ilginç diyalogları
-detay

( DÜZCE -ÖZEL) Açık alanda sigara içti, "Yasaktan haberim yoktu" dedi- Polisi gören sigarayı söndürdü DÜZCE

- Düzce’de İstanbul Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayan ve sigara içen kişilere idari para cezası uyguladı. Maskesiz ve sigara içen vatandaşlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ve yeni genelge ile birlikte Düzce Valiliğinin belirlediği açık alanlarda sigara içme yasağı ile ilgili ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. Denetimler süresince genellikle orta yaş grubunun maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti. Bir başka dikkat çeken görüntü ise sigara içen vatandaşlar ile polis ekipleri arasında gerçekleşen diyalog oldu. "Yasaktan haberim yoktu" İstanbul Caddesinde denetim sırasında sigara içen bir vatandaş polis ekipleri tarafından uyarıldı. Sigara yasağına uymayan vatandaşa sorulan sigara yasağını ‘yasaktan haberim yoktu’ diyerek geçiştirerek sigarayı söndürdü. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ekipleri de drone ile havadan denetimlere destek verdi.
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