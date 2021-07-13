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Acı haber Şehit Emniyet müdür yardımcısı Cevher'in ailesine ulaştı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Acı haber Şehit Emniyet müdür yardımcısı Cevher'in ailesine ulaştı

Acı haber Şehit Emniyet müdür yardımcısı Cevher'in ailesine ulaştı

Şehit emniyet müdürünün evinin bulunduğu sokaktan görüntü

( ANKARA -TOPLU) ANKARA

Emniyet Müdürü Müdür Yardımcısı Baba Ocağı Silahlı Saldırı Saldırı 


- Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in Ankara'daki baba ocağına acı haber ulaştı.Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cevher'in şehadet haberi Ankara'daki baba ocağına ulaştı. Cevher'in babası Yusuf, annesi Sevgi ve kardeşi Levent'in yaşadığı Ankara'nın Altındağ ilçesindeki evin bulunduğu sokak acı haberin gelmesinin ardından Türk bayrakları ile donatıldı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin eşi Asude Cevher ve oğlu Utku Eymen'in İstanbul'da diğer oğlu Yusuf Alp'in ise babasıyla birlikte Hakkari'de olduğu öğrenildi.
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