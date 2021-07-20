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Acemi kasaplar hastanelik oldu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Acemi kasaplar hastanelik oldu

Acemi kasaplar hastanelik oldu

Hastane dışından görüntü

Hastane Bayram Namazı Altın 

-Ambulans geçişinden görüntü
-Elini kesen kasaplardan görüntü
-Acil servisten görüntü

( VAN ) VAN

- Van’da, kurban keserken kendini yaralayan 41 kişi, hastaneye kaldırıldı. Van’da bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan 3’ü ağır 41 kişi yaralandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Fatma Topbaş Subak, yaralılardan durumu ağır olan üç kişinin tedavi altına alındığını ifade ederken, diğer yaralıların ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildiğini söyledi.


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