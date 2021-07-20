

- Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.Kayseri'de her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesimi sırasında bıçakla kendini yaralayan ya da kurbanlıkların darbeleriyle yaralanan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı. Kimi ambulansla kimileri ise kendi araçlarıyla hastaneye gelen vatandaşlar, acil servislerde yoğunluk oluşturdu. Hastaneye başvuran bir vatandaş kendisini görüntüleyen gazetecilere; "İlk acemi benim" dedi.

NEVŞEHİR



- Nevşehir’de her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.Nevşehir’de Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandılar. Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen vatandaşlar gerek ambulanslarla gerekse de kendi araçları ile Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde kurban keserken yaralanan acemi kasap, "kurban keserken oldu. Bıçağı elimizden kaçırdık. Sıkıntı yok çok şükür. Bayağı kurban kestim ama bu defa sanırım kendimizi kestik” dedi.

Nevşehir’de kurban kesimi sırasında 27 acemi kasabın hastaneye müracaat ettiği öğrenildi. ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken vücutlarının çeşitli yerlerinden kendisini boynuz ve bıçak darbeleriyle yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.Yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da Kurban Bayramı’nın birinci gününde kılınan namazın ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, kesimhanelere akın etti. Kentte, kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 150 acemi kasap hastanelere başvurdu. Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, vücudunun çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla yaralandığı belirlendi.Kurban kesim sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar, kurban kesim sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar, kurban kesmeye çalışırken, kurbanın darbeleri nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıklarını söyledi.



TOKAT



- Tokat'ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.Tokat'ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olan kimi vatandaşlar yaralandı. Hastaneye kendi imkanları ile gelen vatandaşların kimi kolundan kimi elinden kimi de bacağından yaralandı. Bıçak kesiği sonucu erin yarası olan vatandaşlara Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde dikiş atıldı.Kolunu kesti, ambulansla hastaneye sevk edildiTurhal ilçesinde büyükbaş kurbanlık keserken kolunu kesen bir vatandaş Turhal Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Sedye ile acil servise alınan vatandaş tedaviye alındı. SİVAS



- Sivas’ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban bayramının gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu. Kent merkezinde bulunan hastanelere sabahın ilk saatlerinde 10’dan fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu. Damlacık Köyünde kurbanlığın altında kalan M.D. (55) kamp krizi geçirdi. Sivas Numune Hastanesine kaldırılan M.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

