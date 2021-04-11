Açelya Apartmanı'nda yıkım devam ederken apartmanda çatlaklar meydana geldi

-Çatlak görüntüleri -yıkım görüntüleri -genel ve detay
( ANKARA -EK) ANKARA
- Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar apartmanın 2 katı ekipler tarafından yıkılırken, binada çatlaklar oluştu.Başkentte bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Apartmanının 2 katı ekipler tarafından yıkılırken, binanın diğer katlarında çatlamalar meydana geldi. Kontrollü bir şekilde yıkılmaya çalışılan binanın çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları genişletilirken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. (Mİ-
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