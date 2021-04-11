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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Açelya Apartmanı'nda yıkım devam ederken apartmanda çatlaklar meydana geldi

Açelya Apartmanı'nda yıkım devam ederken apartmanda çatlaklar meydana geldi

Binadan dökülen parçalardan detay

Nadan Yıkım Çalışmaları Trol 

-Çatlak görüntüleri
-yıkım görüntüleri
-genel ve detay

( ANKARA -EK) ANKARA

- Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar apartmanın 2 katı ekipler tarafından yıkılırken, binada çatlaklar oluştu.Başkentte bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Apartmanının 2 katı ekipler tarafından yıkılırken, binanın diğer katlarında çatlamalar meydana geldi. Kontrollü bir şekilde yıkılmaya çalışılan binanın çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları genişletilirken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. (Mİ-
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