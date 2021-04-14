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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Açelya Apartmanı mağdurlarına 2 bin 500 lira kira yardımı

Açelya Apartmanı mağdurlarına 2 bin 500 lira kira yardımı

apartmanın olduğu yerden görüntü

Yıkım Çalışmaları 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

– Ankara'nın Çankaya ilçesinde zemininde yaşanan kayma sonucu boşaltılan Açelya Apartmanı'nda oturan vatandaşlara 2 bin 500 lira kira desteği sağlanıyor.Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya Apartmanı'nda yıkım çalışmalarına çevre binaların boşaltılması için ara verildi.
Tahliye işlemlerinin devam ettiği bugün de ev sahipleri yetkililerin gözetiminde eşyalarını binalardan çıkartmaya devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İncesu Şehit Sultan Selim Karakoç İmam Hatip Ortaokulunda kriz masası oluşturulmuştu. Açelya Apartmanı'nın kayma tehlikesinden dolayı çevredeki 21 bina boşaltılmıştı. Daha sonra gerekli önlemler alınarak bazı binalar kullanıma geri açılmış, bazılarının yıkılmasına karar verilerek sadece eşya alımı için müsaade edilmişti. Tahliye yapılacak binaların işlemleri ise dün başlatılmıştı. Devam eden boşaltma işlemleri kapsamında toplam 124 dairenin boşaltılması kararlaştırılmış, 21 binanın ise tahliye işlemleri tamamlanmıştı. Geri kalan binaların tahliyesinin bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.Kiracılara 2 bin 500 lira yardımÇevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre şu ana kadar 183 kişinin nakdi destek için başvurduğu, başvuruda bulunan 48 kişinin ise kiracı olduğu öğrenildi. Evlerini terk eden vatandaşlara 2 bin 500 lira ise kira desteği verildiği aktarıldı.
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