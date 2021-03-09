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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü

Acarlar Longozunda bulunan baraka küle döndü

İtfaiye ekipleri detaylar

Karya 

-Yangının söndürülmesi
-Küle dönen baraka
-Vatandaşın yangını anlatması

( SAKARYA ) - SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde doğa turizminin gözdelerinden biri olan Acarlar Longozu’nda yanan baraka küle döndü. Alınan bilgiye göre, Karsu ilçesi Denizköy Mahallesi’nde yer alan ve Acarlar Longozu’nda bulunan barakada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, ekiplerce söndürülürken barakadan geriye yanmış odun parçaları kaldı. Meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (EA-BCT-
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