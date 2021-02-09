Aç kaldığı için karayoluna inen tilkiyi böyle besledi



- Amasyalı bir öğretmen Sivas’ta yol kenarında karla kaplı arazide karşılaştığı tilkiyi ‘Tikli kardeş’ diyerek elleriyle besledi. 2 hafta önce Amasya merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde tavuklarının bulunduğu kümesine giren tilkiye “Tilki kardeş lütfen. Kendine bir şey yapacaksın” diye seslenip dışarı çıkmasını sağladığı görüntülerle yürekleri ısıtan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Seyfi İkzek’in öğretmenlik yapan oğlu da yolda karşılaştığı başka bir tilkiye merhametini esirgemedi. Memleketi Amasya’dan görev yaptığı Şanlıurfa’ya karayolu ile giderken Sivas yakınlarında karla kaplı arazide yolun kıyısına inen bir tilkiyle karşılaşan Abdülsamet İkzek, ‘Tilki kardeş’ diye seslendiği hayvana elindeki yiyeceklerden uzatıp "kıyamam ben sana, acıktın mı" sözleriyle beslenmesini sağladı. Tilkinin yiyeceklerin bir kısmını yedikten sonra kalanı da karla örtülü toprağı eşeleyip gömmeye çalıştığını anlatan 28 yaşındaki İkzek, vatandaşları yaban hayvanlarının beslenmesini için yol kenarlarına yiyecek bırakmaya davet etti. (MU-SLH-



loading...