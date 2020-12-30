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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Aç kalan yavru tilkileri elleriyle besledi

Aç kalan yavru tilkileri elleriyle besledi

- Camın önüne gelen tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş

Kamera 

-- Yavru tilkilerin yan yana beklemesi
-- Yavru tilkinin evin önündeki tabaktan yemek yemesi

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da soğuk havaların etkili olmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yavru tilkileri vatandaşlar elleriyle besledi. Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Kızılkale köyünde Behzat Akpunar ve eşi evlerinin önüne gelen yavru tilkiyi elleriyle besledi. Kar yağışının etkili olduğu köyde Behzat Akpunar dışarıda bir ses duyması üzerine camdan baktığında yavru tilkileri gördü. Camın önüne yaklaşan yavru tilkiyi Akpunar’ın eşi elleriyle besledi. Diğer yavru tilki ise kapı önünde duran tabaktan yemeğini yemeye devam etti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar gülümsetti. (ÇK-ÖB)
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