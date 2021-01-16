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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Tilkiye yiyecek veren vatandaştan detay

Evcil Hayvan Hayvan 

-Tilkinin yakınlaşması

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’da bir vatandaş soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi elleriyle besledi. Erzurum’un Uzundere ilçesinde bir vatandaş yiyecek arayan bir tilkinin kendisine yaklaştığını gördü. Vatandaş, ‘boncuk’ ismini verdiği tilkiye yiyecek verdi. Verilen yiyeceği yiyen tilki korkmadan vatandaşın peşinden gitti. Tilkinin evcil hayvanlar gibi insanlara yaklaşmasının yansıdığı görüntüler ise gülümsetti.
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