Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

-Tilkinin yakınlaşması



( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM



- Erzurum’da bir vatandaş soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi elleriyle besledi. Erzurum’un Uzundere ilçesinde bir vatandaş yiyecek arayan bir tilkinin kendisine yaklaştığını gördü. Vatandaş, ‘boncuk’ ismini verdiği tilkiye yiyecek verdi. Verilen yiyeceği yiyen tilki korkmadan vatandaşın peşinden gitti. Tilkinin evcil hayvanlar gibi insanlara yaklaşmasının yansıdığı görüntüler ise gülümsetti.



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