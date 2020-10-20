Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

- Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

ELLERİYLE TİLKİYİ BESLEYEN ADAMDAN DETAY

-PEYNİRİ ALMAK İÇİN YAKLAŞAN TİLKİDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da bir kişi havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi. Iğdır merkeze bağlı Suveren köyü yakınlarında çekilen videoda kendisine yaklaşan parlak bir göz gören bir kişi biraz bekledikten sonra kendisine yaklaşanın bir tilki olduğunu gördü. Tilkinin aç olduğunu anlayan kişi tilkiyi ıslıkla çağırarak yanında bulunan bir dilim peyniri tilkiye attı. Korkusu geçen tilki yavaşça peyniri almak için yaklaştı. Yerdeki peyniri almak için üç girişimde bulunan tilki üçüncü girişiminde peyniri almakta başarılı oldu. Peyniri alan tilki daha sonra hemen gözden kayboldu. (SY-ÖB)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı