Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Aç kalan tilkiye salam ziyafeti

Aç kalan tilkiye salam ziyafeti

Tilkiden görüntü

Hayvan Irak 

-Salamları verirken görüntü
-Detaylar

( HAKKARİ )- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri yolda gördükleri tilkiyi elleriyle besledi HAKKARİ

– Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli göreve giderken gördükleri aç tilkiyi salamla besledi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri, görev için Durankaya beldesine giderken yolda bir tilkiyle karşılaştı. Bunun üzerine yanlarında bulunan salamı kesen personeller, elleriyle aç tilkiyi besledi. Personelin davranışı karşısında kaçmayan tilki, kesilen salamı alarak yuvasına bıraktı.Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen personel, görev için Durankaya beldesine gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, “Yol kenarında tilkiyle karşılaştık. Bizde aç tilkiyi bırakamadık. Arabamızda öğle yemeğimiz için bazı yiyecekler vardı. Bizde yiyeceklerin içerisindeki salamı çıkartarak tilkiye yedirdik. Ne olursa olsun çevremizde yaşayan aç ve susuz hayvanlara dikkat edelim ve bir kap dahi olsa onlar için dışarıya yemek bırakalım” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement